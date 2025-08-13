Cincinnati, che caos per la pioggia: Sinner slitta e Zverev può giocare due volte in un giorno! 

La pioggia caduta nella serata di ieri ha costretto l'organizzazione del torneo a modificare il programma della giornata dedicata agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Tra questi c'è anche il match tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino, con il numero uno al mondo che sarebbe dovuto scendere in campo nella seconda partita sul P&G Center Court dopo la sfida tra Frances Tiafoe e Holger Rune. In calendario è stato però inserito anche il match Magda Linette e Jessica Pegula, interrotto prima dell'inizio del set decisivo a causa del maltempo. L’orario di inizio della partita dell'azzurro potrebbe dunque slittare almeno di un’ora verso le ore 20 italiane.
Zverev, doppio impegno in caso di vittoria
Scorrendo il programma del giorno a Cincinnati si potrà notare anche il possibile doppio impegno per Alexander Zverev, la cui sfida contro Brandon Nakashima di terzo turno è stata interrotta con il tedesco avanti per 6-4 5-4. Zverev al rientro avrà la possibilità di servire per il match nella seconda partita di giornata in programma sul Grandstand e poi dovrà tornare in campo per affrontare negli ottavi di finale Karen Khachanov nell'ultimo match sullo stesso campo. Diverso invece il discorso per Ben Shelton, che deve ancora disputare l'intera sfida di terzo turno con Roberto Bautista Agut e non giocherà nello stesso giorno, in caso di vittoria, gli ottavi di finale.