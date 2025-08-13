Cincinnati, che caos per la pioggia: Sinner slitta e Zverev può giocare due volte in un giorno! 

La pioggia caduta nella serata di ieri ha costretto l'organizzazione del torneo a modificare il programma della giornata dedicata agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Tra questi c'è anche il match tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino, con il numero uno al mondo che sarebbe dovuto scendere in campo nella seconda partita sul P&G Center Court dopo la sfida tra Frances Tiafoe e Holger Rune. In calendario è stato però inserito anche il match Magda Linette e Jessica Pegula, interrotto prima dell'inizio del set decisivo a causa del maltempo. L’orario di inizio della partita dell'azzurro potrebbe dunque slittare almeno di un’ora verso le ore 20 italiane.