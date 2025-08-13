Wta Cincinnati, Bronzetti vola agli ottavi: che rimonta contro Ostapenko!

Wta Cincinnati, Bronzetti agli ottavi: ora c'è l'ostacolo Gauff

Negli ottavi, la tennista azzurra dovrà vedersela con la statunitense Coco Gauff, numero 2 del ranking e del seeding: ha beneficiato del forfait, per una intossicazione da antibiotici, dell'ucraina Dayana Yastremska, numero 32 Wta e 31esima testa di serie. La 21enne di Atlanta, Georgia, campionessa dell'edizione del 2023 (qualche settimana dopo avrebbe trionfato anche allo Us Open), ha vinto entrambi i confronti precedenti con l'azzurra: uno piuttosto datato al primo turno dell'ITF di San Gaudens (terra) nel 2019, l'altro al terzo turno di Indian Wells nel 2024.