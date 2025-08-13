Wta Cincinnati, Bronzetti vola agli ottavi: che rimonta contro Ostapenko!

CINCINNATI (STATI UNITI) - Prestazione da incorniciare nella notte italiana per Lucia Bronzetti che qualifica agli ottavi di finale del 'Cincinnati Open', Wta 1000 dotato di un montepremi di 5.152.599 dollari di montepremi di scena sui campi in cemento del 'Lindner Family Tennis Center' della metropoli dell'Ohio. La 26enne di Villa Verucchio, numero 61 del ranking, supera dopo una grande rimonta per 1-6, 6-3, 6-4, dopo una battaglia di due ore esatte, la lettone Jelena Ostapenko, numero 30 del ranking e 23 del seeding.
Wta Cincinnati, Bronzetti agli ottavi: ora c'è l'ostacolo Gauff
Negli ottavi, la tennista azzurra dovrà vedersela con la statunitense Coco Gauff, numero 2 del ranking e del seeding: ha beneficiato del forfait, per una intossicazione da antibiotici, dell'ucraina Dayana Yastremska, numero 32 Wta e 31esima testa di serie. La 21enne di Atlanta, Georgia, campionessa dell'edizione del 2023 (qualche settimana dopo avrebbe trionfato anche allo Us Open), ha vinto entrambi i confronti precedenti con l'azzurra: uno piuttosto datato al primo turno dell'ITF di San Gaudens (terra) nel 2019, l'altro al terzo turno di Indian Wells nel 2024.