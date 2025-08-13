Draper lancia la sfida a Sinner e Alcaraz: "Io oltre il loro livello..."

Jack Draper è sempre più vicino al ritorno in campo. Il tennista britannico, che è uscito sorprendentemente di scena al secondo turno di Wimbledon contro Marin Cilic , ha dovuto rinunciare ai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati a causa di un infortunio al braccio sinistro. "I medici e il mio team mi hanno consigliato di prendermi un po’ di tempo, così ho avuto alcuni giorni liberi, mi sono rilassato e ho distolto la mente dal tennis - ha spiegato Draper, che punta ad arrivare nel miglior condizione possibile agli US Open, dove lo scorso anno si spinse sino alla semifinale subendo l'eliminazione per mando di Jannik Sinner -. Sono tornato a giocare a tennis lentamente per proteggere il braccio, ma le ultime settimane sono state davvero produttive. È stato deludente saltare Toronto e Cincinnati, ma penso che sia stato un buon periodo per riflettere e migliorare".

Draper lancia la sfida a Sinner

Il britannico si è detto pronto per competere agli US Open. L'obiettivo è quello di impensiere Sinner e Alcaraz e insidiare la loro corsa al titolo: "Non vedo l'ora di giocare a New York e sono in un ottimo momento sia a livello personale che tennistico. Mi sento rigenerato, motivato e non vedo l'ora di tornare in campo. Sinner e Alcaraz stanno aprendo la strada, ma ci sono giocatori come me che hanno fame di andare oltre il loro livello e farebbero di tutto per arrivare dove stanno giocando. Gli US Open dello scorso anno sono stati fantastici: li ricordo con ricordi davvero positivi. Mi hanno dato tanta fiducia e mi hanno preparato per quello che sarebbe successo per il resto dell'anno e anche per l'inizio di quest'anno".