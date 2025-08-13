Tennis, i nomi dell’Aon Challenger-Memorial Giorgio Messina: c’è anche Darderi

Nomi straordinari all’Aon Open Challenger–Memorial Giorgio Messina con la stella Luciano Darderi, numero 34° al mondo. Mai nelle 21 edizioni dell’ATPChallenger 125 di Genova un giocatore, peraltro italiano, con un ranking Atp così prestigioso. E quest’anno la presenza illustre anche di Paolo Lorenzi, Direttore degli Internazionali di Roma, che sarà il Direttore del Torneo che si svolgerà sui nuovi campi in terra rossa di Valletta Cambiaso.
E’ iniziato il conto alla rovescia della 21esima edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, l’ATP Challenger 125 di tennis che si svolgerà a Genova sui nuovi campi in terra rossa di Valletta Cambiaso dal 1° al 7° settembre 2025 con un Total Financial Commitment (montepremi + iscrizione) di 208.400 Dollari. E quest’anno il Direttore del torneo è Paolo Lorenzi che è anche Direttore degli Internazionali d’Italia Roma che affiancherà Sergio Palmieri replicando quella staffetta che sta funzionando alla perfezione nel Master 1000 che si gioca a maggio nella capitale.
Un torneo con la prestigiosa presenza di Luciano Darderi, numero 34° al mondo: mai nella storia del torneo si è visto ai nastri di partenza un giocatore con una classifica ATP così prestigiosa. 23 anni, Darderi ha vinto nel corso della sua carriera 4 titoli ATP Tour 250: il primo nel 2024 a Cordoba e tre addirittura quest’anno (ad aprile a Marrakech e poi uno dopo l’altro a luglio a Bastad e Umago). “Siamo felici che Paolo Lorenzi, entri a far parte della nostra squadra, condividendo con Palmieri la direzione del torneo, e ci aiuti a far crescere ancora di più questa manifestazione. La presenza di Darderi a cui abbiamo assegnato una wild card è motivo di grande soddisfazione e orgoglio per organizzatori e sponsor, è un regalo al pubblico di Genova appassionato e competente in ambito tennistico – spiega Mauro Iguera, Presidente del Comitato Organizzatore. Portare a Genova uno dei giocatori italiani più forti del panorama internazionale e che sta disputando un 2025 ad altissimo livello con già tre titoli ATP Tour 250 è un successo che solo qualche settimana fa faceva parte del libro dei sogni. “Darderi e’ uno dei talenti più importanti a livello mondiale, è un grandissimo colpo che sicuramente esalterà gli appassionati di Valletta Cambiaso - prosegue Lorenzi che aggiunge - così come le presenze di Boena Coric e Pedro Martinez sono la garanzia di un livello altissimo dell’Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina che si conferma tra gli ATP Challenger 125 più prestigiosi nel panorama mondiale”.
E la presenza del numero 34 del mondo si inserisce in una entry list di grandissimo livello come detto con la presenza del croato Borna Coric, già numero 12 del mondo e vincitore di un ATP Masters 1000 a Cincinnati, di un titolo ATP 250 a Marrakech e di un titolo ATP 500 ad Halle. E poi nell’entry list anche lo spagnolo Pedro Martinez numero 66 del mondo e vincitore di un titolo ATP 250. Grande attesa anche per Francesco Passaro vincitore nella passata edizione e i brasiliani Thiago Seyboth Wild e Thiago Monteiro che hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro del torneo nel 2023 e nel 2022.