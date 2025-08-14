Sinner-Auger Aliassime, quarti di finale Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Nemmeno la pioggia ha fermato Jannik Sinner. Dopo una lunga interruzione ad inizio secondo set il numero uno al mondo è riuscito a completare la sfida con Adrian Mannarino e ad imporsi infine con il punteggio di 6-4 7-6(4) per approdare ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, dove ad attenderlo c'è Felix Auger-Aliassime. Il canadese ha vinto entrambi i precedenti contro l'azzurro, che in Ohio difende il titolo conquistato lo scorso anno.
Sinner-Auger Aliassime, quando si gioca il match
La sfida tra Sinner e Auger-Aliassime, valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma giovedì 14 agosto sul P&G Center Court non prima delle 21:00 ora italiana.
I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime
Sono due i precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime con il canadese che si è imposto in entrambe le sfide, che risalgono al 2022. Auger ha avuto la meglio agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid e ancora agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati dello stesso anno.
Dove vedere il match in diretta tv
Tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.
Masters 1000 Cincinnati, il montepremi
PRIMO TURNO – € 20.741
SECONDO TURNO – € 30.780
TERZO TURNO – € 52.726
OTTAVI DI FINALE – € 90.109
QUARTI DI FINALE – € 165.051
SEMIFINALI – € 289.956
FINALISTA – € 521.923
VINCITORE – € 969.834