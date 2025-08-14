Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Alcaraz ferma la corsa di Nardi a Cincinnati e vola ai quarti: ora c'è Rublev

Lo spagnolo numero 2 del mondo ha battuto l'azzurro in due set (6-1, 6-4) sul cemento del Masters 1000 statunitense: sfiderà il russo, vincitore su Comesana
2 min

CINCINNATI (USA) - Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Luca Nardi (n.98 Atp) sul cemento del Masters 1000 di Cincinnati, dove si è dovuto arrendere alla classe del numero 2 del mondo Carlos Alcaraz.

Alcaraz ferma Nardi a Cincinnati: ai quarti sfiderà Rublev

Entrato in tabellone come 'lucky loser', Nardi è stato capace di superare in sequenza l'argentino Tirante, il canadese Shapovalov e poi Mensik (complice il ritiro del ceco quando il 22nenne pesarese era avanti di un set) ma non ha potuto niente contro Alcaraz, che si è imposto in due set (6-1, 6-4) e nei quarti di finale sfiderà il russo Andrey Rublev (n.11 Atp), che ha invece battuto l'argentino Francisco Comesana per 6-2 6-3.

Le parole di Alcaraz dopo la vittoria su Nardi

"Sono contento del match - ha detto Alcaraz dopo la vittoria su Nardi negli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati- e penso sia stata la mia migliore prestazione nel torneo. Sono soddisfatto in particolare di come ho sentito la palla, di come mi sono mosso in campo. A inizio torneo speravo di poter crescere un po' giorno dopo giorno, ed è quello che sto facendo. Sono molto orgoglioso del mio percorso fin qui".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

