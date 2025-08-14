Sinner a Cincinnati contro Auger-Aliassime pensa al peggio: "Se dovessi perdere..."

ROMA - Jannik Sinner avanza ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati superando in due set il francese Adrian Mannarino, ma al termine del match l’azzurro non si è mostrato del tutto soddisfatto della propria prestazione. “Lui è un avversario complicato da affrontare, non solo perché è mancino, ma anche per le traiettorie molto basse che propone. Ha servito bene, soprattutto verso l’esterno da sinistra – ha spiegato Sinner –. Ho cercato di leggere le sue intenzioni e alla fine ho cambiato posizione in risposta per metterlo a disagio”.
Sinner vola a Cincinnati: le sue parole
Il numero uno d’Italia ha sottolineato l’importanza di gestire le energie in vista del prossimo impegno: “Non penso di allenarmi dopo il match, domani giocherò di nuovo e quindi è importante mantenere il corpo il più fresco possibile. Sono comunque felice: ogni volta che arrivo nei quarti di un torneo significa molto per me. Ovviamente cercherò di alzare il mio livello e spero di poterlo fare presto. Vediamo cosa succederà”. Guardando già agli US Open, Sinner ha aggiunto: “Se non dovesse accadere e dovessi perdere, sarei comunque molto felice di aver giocato qui tre partite prima di New York”.