Paolini, ancora Krejcikova. Jas a Cincinnati per cambiare la storia 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Un ottavo di finale denso di significati. Per Jasmine Paolini a Cincinnati c’è tanto in ballo: dalla voglia di riscattarsi dopo mesi difficili alla possibilità di prendersi, solo in parte, una vendetta per quella finale persa a Wimbledon lo scorso anno. Già, perché oggi nell’Ohio ci sarà la sfida contro Barbora Krejcikova, un remake dell’ultimo atto del 2024 all’All England Club. Vinse l’avversaria, ma ciò nonostante il s
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte