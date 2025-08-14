Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner e i numeri mostruosi dopo la vittoria contro Auger Aliassime a Cincinnati: il cannibale italiano non fa prigionieri 

L'azzurro asfalta anche un avversario che non era mai riuscito a battere. La forza dimostrata in questo quarto di finale è un messaggio di forza spaventoso a tutti gli avversari
Sinner e i numeri mostruosi dopo la vittoria contro Auger Aliassime a Cincinnati: il cannibale italiano non fa prigionieri © EPA
Simone Zizzari
2 min

E anche il tabù Aliassime finisce in archivio. Ma qualcuno aveva dei dubbi? Re Jannik è semplicemente di un'altra categoria, soprattutto sul cemento che è un po' come il giardino di casa sua. Diamo qualche numero, giusto per capirci: quarta semifinale di fila in un Masters 1000, nono successo di fila a Cincinnati, 25ª vittoria consecutiva sul cemento (con 19 set di fila conquistati), 9 (NOVE) punti concessi a Aliassime nel primo set vinto 6-0 (e neanche un vincente concesso al canadese). Basta questo per rendere l'idea del pianeta sul quale Jannik sta giocando. Un pianeta inaccessibile a tutti, Alcaraz escluso (forse). Il dominio espresso oggi (6-0, 6-2) con i soli due game lasciati ad un avversario umiliato, annichilito, letteralmente asfaltato in un'ora e undici minuti sono la prova provata che la vittoria a Wimbledon ha regalato a Sinner un boost emotivo e di personalità senza precedenti. La sua autostima (già su livelli intergalattici) è aumentata ancora di più e per gli avversari non c'è niente da fare in questo momento. 

Aliassime e i due precedenti che hanno fatto arrabbiare Sinner

Ricordiamo (ma l'avrete letto ovunque) che Aliassime, ridotto oggi a mera comparsa, era uno dei pochi esemplari rimasti sul circuito a non aver ancora perso contro Sinner. Lo score recitava 2-0 per il canadese grazie ai successi (entrambi nel 2022) a Madrid prima e Cincinnati poi. Sembra passata un'era geologica da quel 6-1, 6-2 rifilato dal povero Felix a Jannik in terra spagnola. E invece sono passati soltanto tre anni. Ma nei quali è successo di tutto. Ovviamente il fatto che lo score sia rimasto 2-0 per il canadese è stata una mera fatalità: lo avesse pescato in quest'ultimo anno, non ci sarebbe stata partita e il tabù sarebbe stato sfatato prima. Lo ha fatto oggi Jannik, e lo ha fatto a modo suo: prendendo a ceffoni l'avversario e divorandoselo senza possibilità di replica con un primo set durato 27 minuti (di cosa parliamo?). Ora sotto con Rune o Atmane in semifinale: l'ennesimo ultimo atto contro Alcaraz di lunedì è sempre più vicino...  

