Jacobs, ancora uno stop. Mondiali a rischio e la distanza con la Fidal aumenta

Ancora un infortunio, un altro stop e un rientro nuovamente rimandato. Perché mentre Gianmarco Tamberi diventava papà, arrivava un’altra notizia dal mondo dell’atletica leggera italiana: Marcell Jacobs rinuncerà alle tappe di Diamond League del 20 e 22 agosto rispettivamente a Losanna e Bruxelles. La causa è una lesione muscolare di lieve entità occorsa in questi giorni durante l'allenamento, per questo ora i mondiali di Tokyo sono a forte ri