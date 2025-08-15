Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Jacobs, ancora uno stop. Mondiali a rischio e la distanza con la Fidal aumenta

Lieve lesione muscolare che non lo farà essere a Losanna e Bruxelles il 20 e 22 agosto, il 13 settembre al via la manifestazione iridata a Tokyo
Jacobs, ancora uno stop. Mondiali a rischio e la distanza con la Fidal aumenta© EPA
Roale
1 min

Ancora un infortunio, un altro stop e un rientro nuovamente rimandato. Perché mentre Gianmarco Tamberi diventava papà, arrivava un’altra notizia dal mondo dell’atletica leggera italiana: Marcell Jacobs rinuncerà alle tappe di Diamond League del 20 e 22 agosto rispettivamente a Losanna e Bruxelles. La causa è una lesione muscolare di lieve entità occorsa in questi giorni durante l'allenamento, per questo ora i mondiali di Tokyo sono a forte ri

