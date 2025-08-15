Musetti e la frase ironica all’arbitro a Cincinnati: “Questo è proprio…”. La reazione di Sonego è immediata

Un divertente siparietto è andato in scena a Cincinnati durante il quarto di finale di doppio tra gli azzurri Musetti-Sonego e la coppia Cabral-Miedler.

Cosa è successo in campo

Il duo italiano, dopo aver vinto il primo set 6-4, si è ritrovato sotto 5-3 nel secondo con il servizio in mano agli avversari. Dopo uno scambio piuttosto combattuto sul 30-15 per la coppia azzurra, Musetti ha richiesto all’arbitro l’intervento del video review per un presunto tocco della rete con il piede da parte dell’avversario.

La battuta di Musetti e la reazione di Sonego

Dopo parecchi minuti di attesa - con malumore esternato dal pubblico americano - l’arbitro ha confermato il punto alla coppia avversaria. È stato allora che Musetti, in piena trance agonistica, ha rivolto ironicamente all’arbitro un appellativo poco carino: “È negato, comunque. Questo è scarso forte”, ha detto in italiano il carrarino parlando con Sonego. La reazione dello stesso Sonny è stata immediata con un sorriso a fare da cornice alla divertente scenetta in campo.