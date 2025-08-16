‘Jas’ è tornata, terza semifinale del 2025 senza coach e seguendo i consigli di Errani

‘Jas’ sta tornando. Il sorriso a fine gara dopo la vittoria contro Coco Gauff è quello dei vecchi tempi ed è giustificato perché dopo tre mesi dall’ultima volta Paolini centra una semifinale di un mille. L’ultima volta era stata a Roma, quando poi fece doppietta, per altro battendo sempre l’americana, anche se al Foro Italico fu in finale e davanti a Sergio Mattarella. Emozioni e successi che portarono Paolini al suo best ranking (n.4), salvo