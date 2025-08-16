Alcaraz e la certezza dopo la vittoria su Rublev: "Ho sofferto ma c'è una cosa della quale vado fiero"

Carlos Alcaraz ha rischiato grosso, ma dopo due ore e 17 minuti è riuscito a piegare la resistenza di Andrey Rublev e a staccare il biglietto per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Nonostante lo spagnolo fosse avanti 3-1 nei precedenti non ha affatto avuto vita facile, anzi l'ha spuntata solamente per 7-5 al terzo. Merito sicuramente dell'ottima versione di Rublev, che non si è abbattuto neppure quando si è trovato sotto 5-3 nel parziale decisivo - riuscendo a ottenere il contro break e riaprire il set -, ma anche le condizioni di gioco hanno inciso. Nonostante il successo non sia arrivato nel modo in cui sperava, Alcaraz si è detto contento di aver passato il turno e ha posto l'attenzione su un fattore in particolare che gli ha permesso di avere la meglio allaa disanza.