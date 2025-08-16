Sinner, finale Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

E finale sia. Jannik Sinner ha ottenuto un'altra vittoria in due set nel Masters 1000 di Cincinnati e ha staccato il biglietto per l'ultimo atto del torneo statunitense, di scena sul cemento in Ohio. Non si può dire però che il numero uno al mondo abbia passeggiato contro il francese Terence Atmane, numero 136 al mondo, proveniente dalle qualificazioni e favola del torneo. L'azzurro si è infatti imposto con il punteggio di 7-6 6-2 in un'ora e mezza di gioco circa. Non che abbia corso chissà quali rischi, ma allo stesso tempo nel primo set non ha avuto neppure una palla break (anomalia per un giocatore della sua qualità in risposta) e solamente al tie-break è riuscito a piegare la resistenza del rivale. È rimasta quindi una sola vittoria a separare Sinner dal bis in Ohio: adesso un giorno di riposo e poi di nuovo in campo per l'ultimo match, quello della verità.