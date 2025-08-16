Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner, finale Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prosegue spedito verso la difesa del titolo in Ohio il tennista azzurro: dopo aver battuto Atmane, è rimasto un ultimo avversario a separarlo dal bis
3 min

E finale sia. Jannik Sinner ha ottenuto un'altra vittoria in due set nel Masters 1000 di Cincinnati e ha staccato il biglietto per l'ultimo atto del torneo statunitense, di scena sul cemento in Ohio. Non si può dire però che il numero uno al mondo abbia passeggiato contro il francese Terence Atmane, numero 136 al mondo, proveniente dalle qualificazioni e favola del torneo. L'azzurro si è infatti imposto con il punteggio di 7-6 6-2 in un'ora e mezza di gioco circa. Non che abbia corso chissà quali rischi, ma allo stesso tempo nel primo set non ha avuto neppure una palla break (anomalia per un giocatore della sua qualità in risposta) e solamente al tie-break è riuscito a piegare la resistenza del rivale. È rimasta quindi una sola vittoria a separare Sinner dal bis in Ohio: adesso un giorno di riposo e poi di nuovo in campo per l'ultimo match, quello della verità.

Chi sarà l'avversario di Sinner

Nell'atto conclusivo del torneo, Jannik Sinner affronterà il vincente dell'altra semifinale, Alcaraz-Zverev. Se dovesse trionfare lo spagnolo, sarebbe la quarta finale consecutiva tra i numeri uno e due del mondo dopo quelle di Wimbledon (vinta dall'azzurro), Roland Garros e Roma (vinte da Carlos). Qualora invece dovesse prevalere il tedesco, andrebbe in scena il remake della semifinale di Cincinnati dello scorso anno, quando Sinner vinse in tre set lottati. Il numero uno al mondo non ha ancora perso un set in tutto il torneo e partirà favorito a prescindere dell'avversario.

Sinner in finale, quando si gioca il match

La finale del Masters 1000 di Cincinnati con in campo Jannik Sinner è in programma lunedì 18 agosto sul P&G Center Court alle 21:00 ore italiane.

Dove vedere la finale in diretta tv

Tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati (compresa quindi la finale) saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.741

SECONDO TURNO – € 30.780

TERZO TURNO – € 52.726

OTTAVI DI FINALE – € 90.109

QUARTI DI FINALE – € 165.051

SEMIFINALI – € 289.956

FINALISTA – € 521.923

VINCITORE – € 969.834

