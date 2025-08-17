Incubo Zverev tra dolori, caldo atroce e un nuovo malessere. Alcaraz preoccupato dopo la vittoria: "Spero che..."

Sarà Carlos Alcaraz ad affrontare Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Cincinnati . Questo il verdetto della seconda semifinale che ha visto lo spagnolo imporsi su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4 6-3. Una partita durante la quale il tedesco è stato condizionato da un malessere, già avvertito nella parte finale del match di quarti contro Ben Shelton , che non gli ha permesso di esprimersi al meglio. Sascha ci ha provato, ma debilitato dal grande caldo alla fine ha dovuto cedere il passo allo spagnolo, che mettendo in fila quattro game consecutivi si è assicurato l'ultimo atto del torneo.

Alcaraz: "Auguro il meglio a Zverev"

Al termine della partita, Alcaraz ha comunnque dimostrato tutta la sua classe e il rispetto per Zverev, nei confronti del quale ha spesso bellissime parole nell'intervista in campo: "Non è mai facile giocare contro qualcuno che sai non essere al 100%. È ancora più difficile con Sascha, una persona fantastica fuori dal campo, abbiamo un ottimo rapporto. È stato difficile. Credo che abbiamo iniziato la partita giocando un buon tennis, ma poi all'improvviso ha iniziato a sentirsi male e io mi sono concentrato su come si sentiva lui invece di concentrarmi su me stesso e giocare un buon tennis. È stata una situazione davvero difficile per me e gli auguro tutto il meglio".