Alcaraz e il bellissimo gesto per Zverev dopo la vittoria a Cincinnati: il messaggio sulla telecamera è da applausi

Al termine di una partita condizionata dai problemi fisici per Alexander Zverev, è stato Carlos Alcaraz a prenotare un posto nella finale con Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati imponendosi con il punteggio di 6-4 6-3. Dopo un primo set combattuto, durante il secondo parziale il tedesco è stato condizionato da un malessere, già accusato nella parte finale del match di quarti contro Ben Shelton, e non è più riuscito a tenere botta contro lo spagnolo, che dopo un piccolo momento di sbandamento ha chiuso la partita senza particolari intoppi.
Alcaraz, il messaggio sulla telecamera per Zverev
Dopo aver augurato a Zverev una pronta guarigione al momento della stretta di mano, Alcaraz si è reso protagonosta di un gesto di grande sportività condividendo un pensiero per il tedesco alla firma della telecamera: "Contento per la finale, ma sono davvero dispiaciuto per Sascha. Ti auguro il meglio" - ha scritto lo spagnolo, che ha augurato al numero tre del mondo un veloce recupero in vista degli US Open.