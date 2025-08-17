Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Errani e Paolini ko in semifinale a Cincinnati: azzurre battute in due set da Guo e Panova

Sara e Jasmine superate dalla cinese e dalla russa al penultimo atto del Masters 1000 statunitense nel doppio femminile: 6-3, 6-2 il punteggio dopo oltre un'ora di match
Errani e Paolini ko in semifinale a Cincinnati: azzurre battute in due set da Guo e Panova© EPA
1 min

CINCINNATI (STATI UNITI) - Si ferma in semifinale l'avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini al 'Cincinnati Open', Wta 1000 dotato di un montepremi di 5.152.599 dollari di montepremi di scena sui campi in cemento del 'Lindner Family Tennis Center' della metropoli dell'Ohio. In semifinale, la coppia azzurra si arrende alla cinese Hanyu Guo (n.28 in doppio) e ad Aleksandra Panova (n.26), russa in campo come atleta neutrale che si impongono con il punteggio di 6-3, 6-2 dopo un'ora e 8' di partita.

Errani e Paolini, un 2025 comunque da applausi

Sara e Jasmine, teste di serie numero 1 e seconde nella Race to Riad, in questo 2025 hanno vinto tre titoli, mettendo in bacheca i trofei dei 1000 di Doha (cemento) e Roma (terra) e da ultimo quello del Roland Garros (primo Slam vinto in coppia) e sono state finaliste nel 500 sull'erba di Berlino. Complessivamente, Errani e Paolini hanno conquistato insieme otto trofei in questa specialità.

