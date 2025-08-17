Ancora Alcaraz-Sinner, come da copione: ennesima finale per Carlos nel 2025  

Nessuna sorpresa a Cincinnati: la finale sarà tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Esattamente come da previsioni, come in un libro già scritto. Negli ultimi mesi, torneo dopo torneo, la realtà è diventata sempre più evidente, e il Masters 1000 in Ohio ne è un’ulteriore conferma: l’azzurro e lo spagnolo non hanno rivali nel circuito. Nessuno riesce a tenere il ritmo dei primi due tennisti al mondo, capaci di sbaragliare la concorrenza su qu