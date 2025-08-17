Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ancora Alcaraz-Sinner, come da copione: ennesima finale per Carlos nel 2025  

Lo spagnolo raggiunge Jannik all’ultimo atto a Cincinnati. Settima finale consecutiva per Carlos: “Non vedo l’ora”
Ancora Alcaraz-Sinner, come da copione: ennesima finale per Carlos nel 2025  © EPA
Roale
1 min

Nessuna sorpresa a Cincinnati: la finale sarà tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Esattamente come da previsioni, come in un libro già scritto. Negli ultimi mesi, torneo dopo torneo, la realtà è diventata sempre più evidente, e il Masters 1000 in Ohio ne è un’ulteriore conferma: l’azzurro e lo spagnolo non hanno rivali nel circuito. Nessuno riesce a tenere il ritmo dei primi due tennisti al mondo, capaci di sbaragliare la concorrenza su qu

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte