Quanto può guadagnare Sinner se vince Cincinnati: il montepremi è da urlo

Sarà ancora una volta Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. A poche settimane dalla finale di Wimbledon che ha regalato all'azzurro il quarto titolo Slam della sua carriera, il numero uno e il numero due del mondo si ritroveranno ancora una volta l'uno di fronte all'altro stavolta per il titolo del Masters 1000 di Cincinnati. Sarà la quarta finale tra i due in questo 2025 dopo i successi dello spagnolo agli Internazionali Bnl d'Italia e al Roland Garros. Chi vince porterà a casa non solo punti importanti per la classifica, ma anche un premio da quasi 970mila dollari. Arrivare all’atto conclusivo garantisce invece circa 520mila euro, ovvero circa 454mila euro in meno rispetto al campione del torneo.