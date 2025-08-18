Sinner-Alcaraz, finale Masters 1000 Cincinnati oggi: orario e dove vederla in tv

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ancora loro, un'altra finale, la quarta negli ultimi tre mesi dopo Roma, Parigi e Londra. Adesso sul cemento a Cincinnati il numero uno al mondo deve difendere il titolo, e pareggiare i conti. Lo spagnolo infatti ha vinto a Roma e al Roland Garros, mentre l'Italiano a Wimbledon.

Il cammino di Sinner e Alcaraz

Percorso netto di Sinner, il quale non ha perso neppure un set e né corso grossi rischi. Ha alternato successi agevoli ad altri più sofferti, mentre in semifinale ha impiegato circa un’ora per prendere le misure ad Atmane. Più alti e bassi invece per Alcaraz, che ha perso un set all’esordio con Dzumhur e un altro nei quarti con Rublev. Nessun problema invece in semifinale contro un acciaccato Zverev. Per lo spagnolo si tratta della settima finale consecutiva, mentre sono 16 le vittorie di fila nei Masters 1000. Altrettanto notevoli i numeri di Sinner: sul cemento è in striscia aperta di 26 partite e 21 set vinti. Infine, per entrambi si tratta della seconda finale a Cincinnati.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Nell'atto conclusivo del torneo, Sinner affronterà Alcaraz. Quella contro lo spagnolo sarà la quarta finale consecutiva tra i numeri uno e due del mondo dopo quelle di Wimbledon (vinta dall'azzurro), Roland Garros e Roma (vinte da Carlos). Alcaraz è avanti 8-5 nel conto dei confronti diretti.