Sinner-Alcaraz, finale Masters 1000 Cincinnati oggi: orario e dove vederla in tv

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ancora loro, un'altra finale, la quarta negli ultimi tre mesi dopo Roma, Parigi e Londra. Adesso sul cemento a Cincinnati il numero uno al mondo deve difendere il titolo, e pareggiare i conti. Lo spagnolo infatti ha vinto a Roma e al Roland Garros, mentre l'Italiano a Wimbledon.
Il cammino di Sinner e Alcaraz
Percorso netto di Sinner, il quale non ha perso neppure un set e né corso grossi rischi. Ha alternato successi agevoli ad altri più sofferti, mentre in semifinale ha impiegato circa un’ora per prendere le misure ad Atmane. Più alti e bassi invece per Alcaraz, che ha perso un set all’esordio con Dzumhur e un altro nei quarti con Rublev. Nessun problema invece in semifinale contro un acciaccato Zverev. Per lo spagnolo si tratta della settima finale consecutiva, mentre sono 16 le vittorie di fila nei Masters 1000. Altrettanto notevoli i numeri di Sinner: sul cemento è in striscia aperta di 26 partite e 21 set vinti. Infine, per entrambi si tratta della seconda finale a Cincinnati.
I precedenti tra Sinner e Alcaraz
Nell'atto conclusivo del torneo, Sinner affronterà Alcaraz. Quella contro lo spagnolo sarà la quarta finale consecutiva tra i numeri uno e due del mondo dopo quelle di Wimbledon (vinta dall'azzurro), Roland Garros e Roma (vinte da Carlos). Alcaraz è avanti 8-5 nel conto dei confronti diretti.
Sinner-Alcaraz, quando si gioca il match
La finale del Masters 1000 di Cincinnati con in campo Jannik Sinner è in programma lunedì 18 agosto sul P&G Center Court alle 21:00 ore italiane.
Dove vedere la finale in diretta tv
Tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati (compresa quindi la finale) saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.
I numeri di Sinner e Alcaraz
La rivalità tra Sinner e Alcaraz sta iniziando ad assomigliare sempre di più a quelle che hanno caratterizzato gli ultimi due decenni con protagonisti Federer, Nadal e Djokovic. A dirlo sono le statistiche. Ad esempio nel 21° secolo era successo solo due volte che due tennisti si affrontassero in quattro finali consecutive tra Slam, 1000 e Finals. C’erano riusciti Federer-Nadal nel 2006 (Montecarlo, Roma, Parigi e Wimbledon), e poi Nadal-Djokovic nel 2011 (Indian Wells, Miami, Madrid e Roma). Sinner e Alcaraz potrebbero però diventare i primi a toccare quota cinque finali se dovessero sfidarsi anche allo US Open. A Cincinnati, inoltre, andrà in scena la quattordicesima sfida tra i due a livello ATP. I numeri sorridono ad Alcaraz, avanti 8-5 complessivamente e 5-2 sul cemento. Lo spagnolo conduce inoltre 4-1 nei match disputati nei Masters 1000 e 3-2 nelle finali.
La corsa al numero uno
Al di là del titolo in palio, la finale di Cincinnati avrà un’importanza significativa anche per quanto riguarda la classifica ATP e la lotta al numero uno di fine anno. Attualmente Sinner e Alcaraz sono separati da 2.250 punti quindi, a seconda di chi vincerà, il gap alla vigilia dello US Open oscillerà tra i 2.600 e i 1.900 punti. La battaglia entrerà comunque nel vivo a New York, dove Jannik scarta 2.000 punti, mentre lo spagnolo appena 50. Vincendo a Cincinnati, perciò, l’azzurro avrebbe un margine maggiore. A prescindere da tutto, ciò di cui Sinner può rallegrarsi è che sarà comunque artefice del proprio destino: in caso di trionfo a New York, sarà certo di restare in vetta senza doversi preoccupare dei risultati dello spagnolo. Allo stesso tempo, una vittoria di Alcaraz allo US Open vorrebbe dire sorpasso.
Masters 1000 Cincinnati, il montepremi
PRIMO TURNO – € 20.741
SECONDO TURNO – € 30.780
TERZO TURNO – € 52.726
OTTAVI DI FINALE – € 90.109
QUARTI DI FINALE – € 165.051
SEMIFINALI – € 289.956
FINALISTA – € 521.923
VINCITORE – € 969.834
