Cincinnati, Sonego e Musetti battuti in finale: Mektic e Rajeev vincono in tre set

Il sogno della coppia azzurra svanisce nell'atto conclusivo del torneo
Cincinnati, Sonego e Musetti battuti in finale: Mektic e Rajeev vincono in tre set
1 min

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego sono stati sconfitti nella finale del doppio a Cincinnati. I due italiani hanno visto così sfumare il sogno di portare a casa il torneo Masters 1000 in Ohio. La coppia azzurra è stata battuta dal duo composto da Nikola Mektic e lo statunitense Rajeev Ram con il punteggio di 4-6 6-3 10-5.

Il percorso di Sonego e Musetti

Sonego e Musetti possono comunque essere soddisfatti del percorso a Cincinnati, dove erano arrivati ai quarti due anni fa: la coppia azzurra ha sconfitto i campioni del 2023 Gonzalez/Molteni al primo turno e annullato un match point per battere le teste di serie n.5 Salisbury/Skupski in semifinale. 

