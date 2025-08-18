Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Paolini di nuovo finale in un mille, quando succede non sbaglia ma c’è il tabù Swiatek

Più forte della confusione tattica in semi, rinasce senza un vero e proprio coach, ma sotto i consigli di Errani e Gaio
1 min

Jannik Sinner e Jasmin Paolini in finale a Cincinnati. L’ultima volta che era successo che due italiani fossero entrambi all’ultimo atto di un mille combined era stato quest’anno Roma, quando poi a gioire fu solo ‘Jas’ contro Coco Gauff. La speranza di questa lunga serata azzurra è quella di fare doppietta come invece non successe nella Capitale. Ma intanto una prima buona notizia è arrivata perché era dal Foro Italico che l’azzurra si

