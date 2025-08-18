Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Alcaraz, allenamento speciale prima della finale con Sinner: ha lavorato su un particolare

Il tennista spagnolo è sceso immediatamente in campo dopo la semifinale con Zverev. Vuole migliorare un aspetto fondamentale del suo gioco
Alcaraz, allenamento speciale prima della finale con Sinner: ha lavorato su un particolare © EPA
2 min

In vista della finale a Cincinnati contro Jannik Sinner, la quarta consecutiva dopo quelle di Roma, Parigi e Londra, Carlos Alcaraz è stato protagonista di un allenamento intenso e speciale. Cinquanta minuti dopo la conclusione della semifinale con Zverev, il campione spagnolo era già in campo, in compagnia di Samuel Lopez, uno dei suoi due allenatori insieme a Juan Carlos Ferrero per lavorare sul servizio. 

Alcaraz, i numeri al servizio e l'allenamento speciale

Alcaraz ha concluso la sfida con il tedesco con brutte percentuali in battuta: ha commesso quattro doppi falli, tre dei quali consecutivi nel secondo gioco del secondo set, che gli sono costati il break. Il suo score recita un modesto 53% di primi servizi. Numeri che dovrà necessariamente correggere in vista della finale contro Jannik Sinner. In compagnia di Samuel Lopez, il numero due al mondo ha lavorato soprattutto su un aspetto: il lancio della pallina. Un modo per migliorare la direzione e la precisione del suo servizio.

Tutte le news di Tennis

