La missione di Alcaraz: sorpassare Sinner e lasciare gli Usa da primo nel ranking. Ecco tutti i possibili calcoli

La lotta per il numero uno del mondo è entrata nel vivo e la finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbe dare risposte importanti. L'azzurro è approdato all'atto conclusivo senza perdere set e ha ribadito di essere il miglior giocatore al mondo sul cemento, superficie su cui ha vinto le ultime 26 partite giocate. Anche Alcaraz però non è stato da meno, raggiungendo la finale con autorevolezza e sfoderando una costanza di rendimento che negli ultimi anni gli era mancata. Al di là del titolo in Ohio, ci sono in palio anche dei punti preziosi in ottica ranking. Parlare di sorpasso è ancora prematuro, tuttavia allo US Open ci sarà già un primo momento cruciale in questa battaglia per la vetta che sembra destinata a caratterizzare gli ultimi mesi di questa stagione. Le luci dei riflettori sono puntate specialmente su Alcaraz, che punta a spodestare dal trono Sinner , saldo al comando da oltre 60 settimane. Ecco i possibili calcoli affinché lo spagnolo lasci gli Stati Uniti da nuovo leader del ranking ATP.

Alcaraz sorpassa Sinner se...

Contando anche la finale raggiunta a Cincinnati, attualmente Sinner ha 11.480 punti (può arrivare a 11.830 in caso di vittoria) e Alcaraz ne ha 9.240 (può arrivare a 9.590 in caso di titolo). Tuttavia il gap si assottiglierà a Flushing Meadows, dove Jannik difende 2.000 punti e Carlos solo 50. Entrambi i giocatori saranno quindi artefici del proprio destino a prescindere dei risultati dell'altro: chi vincerà lo US Open sarà numero uno del mondo dopo New York. In caso di una finale tra i due, quindi, il vincitorebbe conquisterebbe in un colpo solo Slam e vetta del ranking ATP.

L'esito della finale di Cincinnati potrebbe invece assumere particolare rilevanza qualora i due non raggiungessero la finale a New York. Se Alcaraz si laureasse campione a Cincinnati, per sorpassare Sinner gli basterebbe eguagliare il suo risultato allo US Open. Ad esempio, se entrambi venissero sconfitti in semifinale, sarebbe lo spagnolo a essere avanti in classifica. Al contrario, qualora fosse Jannik a trionfare in Ohio, avrebbe un vantaggio di 640 punti sul rivale. In quel caso, il sorpasso di Alcaraz avverrebbe solo con le seguenti combinazioni: Alcaraz in semifinale e Sinner eliminato al terzo turno (o prima), Alcaraz in finale e Sinner eliminato ai quarti (o prima), Alcaraz campione.