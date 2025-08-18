Quando torna in campo Jannik Sinner: il prossimo torneo dell'italiano

È durata poco più di 20 minuti la finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A causa di un malessere il tennista azzurro non è riuscito a proseguire e, sotto 5-0 nel primo set, ha dovuto alzare bandiera bianca. Appena 8 i punti vinti da Sinner, che fin dall'inizio è apparso in condizioni precarie. Il campione in Ohio è dunque Alcaraz, ma si tratta di un successo con l'asterisco al suo fianco. Lo stesso spagnolo non ha festeggiato, anzi ha scritto sulla telecamera "Sorry Jannik". Fatto sta che ha conquistato il suo ottavo Masters 1000 oltre a punti preziosi in ottica ranking ATP: a New York andrà a caccia del sorpasso. Sempre in ottica US Open, invece, Sinner dovrà pensare a recuperare così da arrivare al meglio all'appuntamento. Fondamentale lasciarsi alle spalle il torneo di Cincinnati, salire su un aereo e volare verso la prossima destinazione, con l'obiettivo di essere ancora protagonista.
Sinner, quando torna e prossimo torneo
Archiviato il Masters 1000 di Cincinnati, per Jannik Sinner è arrivato il momento di pensare allo US Open. Il tabellone principale scatterà domenica 24 agosto, tuttavia l'azzurro risulta iscritto anche al torneo di doppio misto. Dopo il forfait di Emma Navarro, l'azzurro ha scelto come nuova compagna la ceca Katerina Siniakova ed è atteso in campo già nella giornata di martedì 19 agosto. L'ipotesi di un ritiro non sembra affatto remota, soprattutto per com'è andata la finale con Alcaraz. Attese a breve delle novità a riguardo. Anche in caso di rinuncia, il suo prossimo torneo sarà comunque lo US Open, in cui proverà a difendere il titolo e lo farà da chiaro favorito.