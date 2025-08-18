Quando torna in campo Jannik Sinner: il prossimo torneo dell'italiano

È durata poco più di 20 minuti la finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A causa di un malessere il tennista azzurro non è riuscito a proseguire e, sotto 5-0 nel primo set, ha dovuto alzare bandiera bianca. Appena 8 i punti vinti da Sinner, che fin dall'inizio è apparso in condizioni precarie. Il campione in Ohio è dunque Alcaraz, ma si tratta di un successo con l'asterisco al suo fianco. Lo stesso spagnolo non ha festeggiato, anzi ha scritto sulla telecamera "Sorry Jannik". Fatto sta che ha conquistato il suo ottavo Masters 1000 oltre a punti preziosi in ottica ranking ATP: a New York andrà a caccia del sorpasso. Sempre in ottica US Open, invece, Sinner dovrà pensare a recuperare così da arrivare al meglio all'appuntamento. Fondamentale lasciarsi alle spalle il torneo di Cincinnati, salire su un aereo e volare verso la prossima destinazione, con l'obiettivo di essere ancora protagonista.