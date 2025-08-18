La dedica di Alcaraz a Sinner sulla telecamera: il messaggio che ha colpito tutti

Non è andata come sperato la tanto attesa finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che alle 21.00 italiane sono scesi in campo per contendersi il titolo a Cincinnati. Fin da subito è apparso chiaro come l'azzurro fosse in difficoltà e, dopo cinque game - tutti persi - non c'è stata altra possibilità che ritirarsi. Una decisione molto sofferta, soprattutto per i tanti fan che speravano di godersi un bel match, ma inevitabile, specialmente con lo US Open alle porte. Sinner ha rivelato che già domenica si era sentito poco bene e, pur avendo stretto i denti, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo 23 minuti di gioco. Un ritiro che ha causato dispiacere anche in Alcaraz, il quale non ha minimamente festeggiato per il titolo in Ohio, anzi si è immediatamente sincerato delle condizioni dell'avversario e ha provato a consolarlo. Gli ha poi dedicato un bel messaggio nel momento di firmare la telecamera.