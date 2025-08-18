La frase di Alcaraz a Sinner dopo il ritiro nella finale di Cincinnati

Carlos Alcaraz è il campione del Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista spagnolo ha beneficiato in finale del ritiro di Jannik Sinner, costretto ad alzare bandiera bianca sul punteggio di 0-5, maturato in appena 23 minuti di gioco. A fermarlo è stata la febbre, che gli ha impedito di lottare per difendere il titolo in Ohio. "Sto troppo male per continuare" ha rivelato Jannik, che avrebbe fatto di tutto per evitare il ritiro ma non ha avuto scelta. Da segnalare anche la sportività di Alcaraz, che ha prontamente tentato di consolare il rivale e gli ha dedicato un messaggio sulla telecamera, scrivendo "Sorry Jannik". Inoltre, pochi istanti dopo la stretta di mano, gli si è avvicinato in panchina, gli ha messo una mano sulla spalla e gli ha sussurrato delle parole.