La frase di Alcaraz a Sinner dopo il ritiro nella finale di Cincinnati

Carlos Alcaraz è il campione del Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista spagnolo ha beneficiato in finale del ritiro di Jannik Sinner, costretto ad alzare bandiera bianca sul punteggio di 0-5, maturato in appena 23 minuti di gioco. A fermarlo è stata la febbre, che gli ha impedito di lottare per difendere il titolo in Ohio. "Sto troppo male per continuare" ha rivelato Jannik, che avrebbe fatto di tutto per evitare il ritiro ma non ha avuto scelta. Da segnalare anche la sportività di Alcaraz, che ha prontamente tentato di consolare il rivale e gli ha dedicato un messaggio sulla telecamera, scrivendo "Sorry Jannik". Inoltre, pochi istanti dopo la stretta di mano, gli si è avvicinato in panchina, gli ha messo una mano sulla spalla e gli ha sussurrato delle parole.
Cosa ha detto Alcaraz a Sinner
La musica a Cincinnati ha coperto il dialogo tra Alcaraz e Sinner, perciò è impossibile ricostruire con precisione ciò che si sono detti. Tuttavia c'è una frase che si è sentita chiaramente: "Non preoccuparti. La prima cosa è prenderti cura della tua salute". Queste le parole dello spagnolo, che ha consolato Jannik e ha provato a fargli forza in un momento così difficile, magari dandogli appuntamento anche allo US Open. Inoltre, come ripetuto a più riprese durante l'intervista post-match, Alcaraz ha ribadito che non avrebbe mai voluto vincere in questo modo bensì avrebbe preferito lottare per la vittoria in campo. Un Carlos davvero in difficoltà, al punto che ha faticato a trovare le parole da dire in un momento del genere.