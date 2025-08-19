Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ritiri e fragilità di un campione, Sinner non è indistruttibile. Cosa c'è dietro il forfait a Cincinnati

Calendario stressante, tanto caldo e impegni commerciali che aumentano sempre di più portando via energie fisiche e mentali
Ritiri e fragilità di un campione, Sinner non è indistruttibile. Cosa c'è dietro il forfait a Cincinnati© EPA
Roale
1 min
Tagssinner

Jannik Sinner è un essere umano. Ce lo ha ricordato ieri sera quando dopo nemmeno 22 minuti di gioco è stato costretto ad alzare bandiera bianca nella finale di Cincinnati, la nona consecutiva se contiamo gli ultimi mille, slam e Finals disputate. Ritmi serrati, forse folli (basti pensare che oggi avrebbe dovuto giocare a New York il doppio misto nello Us Open) che presentano il conto al tennista azzurro che di tanto in tanto mostra le sue fragilità, quasi mai mentali, ma

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte