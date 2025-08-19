Ritiri e fragilità di un campione, Sinner non è indistruttibile. Cosa c'è dietro il forfait a Cincinnati

Jannik Sinner è un essere umano. Ce lo ha ricordato ieri sera quando dopo nemmeno 22 minuti di gioco è stato costretto ad alzare bandiera bianca nella finale di Cincinnati, la nona consecutiva se contiamo gli ultimi mille, slam e Finals disputate. Ritmi serrati, forse folli (basti pensare che oggi avrebbe dovuto giocare a New York il doppio misto nello Us Open) che presentano il conto al tennista azzurro che di tanto in tanto mostra le sue fragilità, quasi mai mentali, ma