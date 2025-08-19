Da Cincinnati a Us Open, cosa farà Sinner nei prossimi giorni. Lui rassicura: "Sto bene"

Per la prima volta da oltre un anno la posizione da numero uno di Jannik Sinner è veramente a rischio. Dopo 63 settimane al comando (il suo regno è cominciato il 10 giugno 2024), l’azzurro avrà un doppio obiettivo a New York: difendere il titolo vinto lo scorso anno e l’assalto di Carlos Alcaraz, pronto a superare il suo amico e rivale nell’ultimo slam dell’anno. Ma la priorità di Jannik non è questa. È stare bene e giocare, al