Alcaraz batteva Sinner a Cincinnati mentre il coach Ferrero era allo stadio per l'Elche: ecco il motivo

Forse nel peggiore dei modi possibili, Carlos Alcaraz si è incoronato campione del Masters 1000 di Cincinnati . Il tennista spagnolo ha conquistato il 22° titolo della sua carriera dopo il ritiro di Jannik Sinner , costretto al forfait per un malessere dopo appena 20 minuti di gioco. Il numero due del mondo ha così chiuso una settimana positiva alla vigilia degli US Open , dove in caso di vittoria potrebbe conquistare la vetta della classifica Atp. Proprio a New York ci sarà modo di rivedere nel box di Alcaraz anche Juan Carlos Ferrero a differenza di Cincinnati, dove Carlos è stato accompagnato da Samuel López, che fa parte del suo staff tecnico dalla fine della scorsa stagione.

Ferrero assente a Cincinnati, segue l'Elche

Ferrero e Lopez si sono alternati negli ultimi tornei. "Juanqui" era agli Australian Open e poi ha passato il testimone a Rotterdam e Doha. L'ex numero uno del mondo ha viaggiato con Alcaraz nei primi due Masters 1000 della stagione, mentre Lopez era con il murciano a Monte Carlo. A Barcellona, per la prima volta, si sono visti entrambi gli allenatori nel box così come al Roland Garros e a Wimbledon. Per questo, mentre Alcaraz giocava la finale di Cincinnati, Ferrero era presente sugli spalti dello stadio Martínez Valero in occasione della partita Elche-Betis.