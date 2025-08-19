Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Alcaraz batteva Sinner a Cincinnati mentre il coach Ferrero era allo stadio per l'Elche: ecco il motivo

Il numero due del mondo è stato seguito nel Masters 1000 americano da Samuel Lopez, che fa parte del suo staff dalla fine della scorsa stagione
1 min

Forse nel peggiore dei modi possibili, Carlos Alcaraz si è incoronato campione del Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista spagnolo ha conquistato il 22° titolo della sua carriera dopo il ritiro di Jannik Sinner, costretto al forfait per un malessere dopo appena 20 minuti di gioco. Il numero due del mondo ha così chiuso una settimana positiva alla vigilia degli US Open, dove in caso di vittoria potrebbe conquistare la vetta della classifica Atp. Proprio a New York ci sarà modo di rivedere nel box di Alcaraz anche Juan Carlos Ferrero a differenza di Cincinnati, dove Carlos è stato accompagnato da Samuel López, che fa parte del suo staff tecnico dalla fine della scorsa stagione.

Ferrero assente a Cincinnati, segue l'Elche

Ferrero e Lopez si sono alternati negli ultimi tornei. "Juanqui" era agli Australian Open e poi ha passato il testimone a Rotterdam e Doha. L'ex numero uno del mondo ha viaggiato con Alcaraz nei primi due Masters 1000 della stagione, mentre Lopez era con il murciano a Monte Carlo. A Barcellona, per la prima volta, si sono visti entrambi gli allenatori nel box così come al Roland Garros e a Wimbledon. Per questo, mentre Alcaraz giocava la finale di Cincinnati, Ferrero era presente sugli spalti dello stadio Martínez Valero in occasione della partita Elche-Betis.

