Medvedev, Rinderknech, Tiafoe, Zverev e Sinner: caldo e malori a Cincinnati, scoppia la polemica

Con il ritiro in finale di Jannik Sinner dopo appena 20 minuti di partita si è chiusa una settimana complicata dal punto di vista delle condizioni di gioco al Masters 1000 di Cincinnati. Con temperature che hanno raggiunto picchi di oltre 30 gradi nelle ore più calde, molti giocatori hanno accusato problemi e malori: da Arthur Rinderknech, che si è accasciato al suolo durante il terzo turno contro il canadese Felix Auger-Aliassime prima di essere soccorso dal giudice di sedia e poi dallo staff medico, riuscendo a rialzarsi salvo poi ritirarsi qualche game dopo, fino ad Alexander Zverev, che dopo aver accusato i primi problemi nella sfida con Ben Shelton ha lasciato strada libera a Carlos Alcaraz in semifinale non riuscendo praticamente a reggersi in piedi.
Malori tra il pubblico e interruzioni a Cincinnati
Lo stesso è accaduto anche a Frances Tiafoe, durante il secondo set degli ottavi di finale contro Holger Rune. Dopo aver perso il primo set, lo statunitense ha accusato un malore dovuto al caldo, ha provato a resistere ma è stato costretto a ritirarsi. Condizioni difficili che hanno colpito anche il pubblico e costretto l'organizzazione anche ad interrompere i match. Una situazione al limite che ha scatenato anche qualche polemica tra i protagonisti, che hanno giudicato estreme le condizioni di gioco.