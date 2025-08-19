Medvedev, Rinderknech, Tiafoe, Zverev e Sinner: caldo e malori a Cincinnati, scoppia la polemica

Con il ritiro in finale di Jannik Sinner dopo appena 20 minuti di partita si è chiusa una settimana complicata dal punto di vista delle condizioni di gioco al Masters 1000 di Cincinnati . Con temperature che hanno raggiunto picchi di oltre 30 gradi nelle ore più calde, molti giocatori hanno accusato problemi e malori: da Arthur Rinderknech , che si è accasciato al suolo durante il terzo turno contro il canadese Felix Auger-Aliassime prima di essere soccorso dal giudice di sedia e poi dallo staff medico, riuscendo a rialzarsi salvo poi ritirarsi qualche game dopo, fino ad Alexander Zverev , che dopo aver accusato i primi problemi nella sfida con Ben Shelton ha lasciato strada libera a Carlos Alcaraz in semifinale non riuscendo praticamente a reggersi in piedi.

Malori tra il pubblico e interruzioni a Cincinnati

Lo stesso è accaduto anche a Frances Tiafoe, durante il secondo set degli ottavi di finale contro Holger Rune. Dopo aver perso il primo set, lo statunitense ha accusato un malore dovuto al caldo, ha provato a resistere ma è stato costretto a ritirarsi. Condizioni difficili che hanno colpito anche il pubblico e costretto l'organizzazione anche ad interrompere i match. Una situazione al limite che ha scatenato anche qualche polemica tra i protagonisti, che hanno giudicato estreme le condizioni di gioco.