Wta Cleveland, Bronzetti eliminata al primo turno: avanza Golubic in due set

© Getty Images via AFP
CLEVELAND (STATI UNITI) - Lucia Bronzetti è stata eliminata al primo turno del 'Tennis in the Land powered by Rocket di Cleveland' (cemento, montepremi 275,094 dollari), ultimo Wta 250 prima dell'inizio degli Us Open. La tennista azzurra, numero 61 del ranking mondiale, è caduta sotto i colpi della svizzera Victoria Golubic (n.75) che si è imposta 6-1, 6-3 dopo un'ora e 37' di partita.
Wta Cleveland, Bronzetti sottotono
Reduce dall'ottavo di finale raggiunto al Masters 1000 di Cincinnati, la 26enne romagnola non è riuscita ad esprimersi al meglio nel primo set, reagendo solo parzialmente nel secondo parziale, influenzato però da un ultimo beffardo break nell'ottavo gioco.