Wta Cleveland, Bronzetti eliminata al primo turno: avanza Golubic in due set

CLEVELAND (STATI UNITI) - Lucia Bronzetti è stata eliminata al primo turno del 'Tennis in the Land powered by Rocket di Cleveland' (cemento, montepremi 275,094 dollari), ultimo Wta 250 prima dell'inizio degli Us Open. La tennista azzurra, numero 61 del ranking mondiale, è caduta sotto i colpi della svizzera Victoria Golubic (n.75) che si è imposta 6-1, 6-3 dopo un'ora e 37' di partita.