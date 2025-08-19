Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Wta Cleveland, Bronzetti eliminata al primo turno: avanza Golubic in due set

La tennista azzurra cade 6-1, 6-3 contro la svizzera sul cemento statunitense dopo un'ora e 37' di partita
Wta Cleveland, Bronzetti eliminata al primo turno: avanza Golubic in due set© Getty Images via AFP
1 min

CLEVELAND (STATI UNITI)Lucia Bronzetti è stata eliminata al primo turno del 'Tennis in the Land powered by Rocket di Cleveland' (cemento, montepremi 275,094 dollari), ultimo Wta 250 prima dell'inizio degli Us Open. La tennista azzurra, numero 61 del ranking mondiale, è caduta sotto i colpi della svizzera Victoria Golubic (n.75) che si è imposta 6-1, 6-3 dopo un'ora e 37' di partita.

Wta Cleveland, Bronzetti sottotono

Reduce dall'ottavo di finale raggiunto al Masters 1000 di Cincinnati, la 26enne romagnola non è riuscita ad esprimersi al meglio nel primo set, reagendo solo parzialmente nel secondo parziale, influenzato però da un ultimo beffardo break nell'ottavo gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Wta Cincinnati, Bronzetti batte OstapenkoUS Open, almeno 12 italiani nel main draw