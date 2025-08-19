Davidovich Fokina, post al veleno contro l'Atp dopo il ritiro di Sinner a Cincinnati

Con quello di Jannik Sinner nella finale con Carlos Alcaraz è arrivato in doppia cifra il numero dei forfait nel corso del Masters 1000 di Cincinnati. Oltre al numero uno al mondo, erano stati costretti ad abbandonare i rispettivi match per le complicate condizioni di gioco anche Alibek Kacmazov e Alexander Shevchenko nelle qualificazioni, Luciano Darderi, Camilo Ugo Carabelli, Arthur Rinderknech, Jakub Mensik, Karen Khachanov, Frances Tiafoe e Alejandro Davidovich Fokina. Proprio lo spagnolo, vedendo l'epilogo dell'ultimo atto del Masters 1000 americano ha commentato l'accaduto polemizzando nei confronti dell'Atp e del calendario.