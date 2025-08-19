Davidovich Fokina, post al veleno contro l'Atp dopo il ritiro di Sinner a Cincinnati

Con quello di Jannik Sinner nella finale con Carlos Alcaraz è arrivato in doppia cifra il numero dei forfait nel corso del Masters 1000 di Cincinnati. Oltre al numero uno al mondo, erano stati costretti ad abbandonare i rispettivi match per le complicate condizioni di gioco anche Alibek Kacmazov e Alexander Shevchenko nelle qualificazioni, Luciano Darderi, Camilo Ugo Carabelli, Arthur Rinderknech, Jakub Mensik, Karen Khachanov, Frances Tiafoe e Alejandro Davidovich Fokina. Proprio lo spagnolo, vedendo l'epilogo dell'ultimo atto del Masters 1000 americano ha commentato l'accaduto polemizzando nei confronti dell'Atp e del calendario.
Davidovich Fokina, la polemica contro l'Atp
"Una finale di lunedì alle 15 di agosto, dopo l'intera tournée americana tra Toronto e Cincinnati, con così tanti ritiri e giocatori stanchi morti... Qualcosa deve cambiare" - ha scritto il ventiseienne iberico in un post social che ha ricevuto molti consensi. Una situazione a dir poco grottesca se si pensa ai singoli casi di Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, che hanno viaggiato nella notte verso New York dove quest'oggi prenderà il via il doppio misto degli US Open.