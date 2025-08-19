Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Davidovich Fokina, post al veleno contro l'Atp dopo il ritiro di Sinner a Cincinnati

Il tennista spagnolo, anche lui costretto al forfait nel Masters 1000 dell'Ohio, ha polemizzato contro il calendario e i tornei così ravvicinati
2 min

Con quello di Jannik Sinner nella finale con Carlos Alcaraz è arrivato in doppia cifra il numero dei forfait nel corso del Masters 1000 di Cincinnati. Oltre al numero uno al mondo, erano stati costretti ad abbandonare i rispettivi match per le complicate condizioni di gioco anche Alibek Kacmazov e Alexander Shevchenko nelle qualificazioni, Luciano Darderi, Camilo Ugo Carabelli, Arthur Rinderknech, Jakub Mensik, Karen Khachanov, Frances Tiafoe e Alejandro Davidovich Fokina. Proprio lo spagnolo, vedendo l'epilogo dell'ultimo atto del Masters 1000 americano ha commentato l'accaduto polemizzando nei confronti dell'Atp e del calendario.

Davidovich Fokina, la polemica contro l'Atp

"Una finale di lunedì alle 15 di agosto, dopo l'intera tournée americana tra Toronto e Cincinnati, con così tanti ritiri e giocatori stanchi morti... Qualcosa deve cambiare"  - ha scritto il ventiseienne iberico in un post social che ha ricevuto molti consensi. Una situazione a dir poco grottesca se si pensa ai singoli casi di Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, che hanno viaggiato nella notte verso New York dove quest'oggi prenderà il via il doppio misto degli US Open

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Wta Cleveland, Bronzetti eliminata al primo turnoCaldo e malori a Cincinnati, scoppia la polemica