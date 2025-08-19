Laver Cup, sorpresa Cobolli: sarà nel Team Europa

Ci sarà anche un pò di Italia nella prossima Laver Cup, in programma al Chase Center di San Francisco dal 19 al 21 settembre. Flavio Cobolli, che la scorsa stagione aveva preso parte al torneo, ma come riserva, giocherà nel Team Europa. Ogi sono stati svelati i nomi degli ultimi tre partecipanti alla competizione, arrivata all'ottava edizione. Si tratta dell'argentino Cerundolo (che farà parte del Team World) e di Cobolli e Mensik nel Team Europa.
Laver Cup, le due squadre
Ecco la composizione delle due squadre: il Team Word, guidato dal capitano Andre Agassi, sarà formato da Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul, Frances Tiafoe, João Fonseca e Cerundolo. Il Team Europa, che avrà come capitano Yannick Noah si affiderà a Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Mensik e Cobolli. Il bilancio vede la squadra europea avanti 5-2.