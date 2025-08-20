Reggi esclusiva: "Sinner? Non era lui, ma i giocatori devono ribellarsi"

Che sensazioni le ha lasciato la finale di Cincinnati?

"Già dal palleggio ho avuto l’impressione che Jannik fosse spento, anche se in telecronaca ho preferito aspettare e prendermi il tempo per capire meglio. Dopo i primi due game l’evidenza è stata chiara, e purtroppo così è stato. Jannik è sceso in campo con la febbre: non stava bene, ma ha giocato per onore di firma. Forse non avrebbe dovuto farlo, ma lo capisco, è stato lucido anche nelle sue parole al pubblico. Giusto, ovviamente, il ritiro dal misto: speriamo che in un paio di giorni possa riprendersi".



Che idea si è fatta di questo formato del doppio misto?

"Io sono a favore del format tradizionale, quello in cui si entra con la classifica di doppio. Così diventa una sorta di esibizione, e la formula non mi trova d’accordo: finisce per lasciare fuori specialisti di grande livello. Con l’inizio all’indomani di Cincinnati, poi, è tutto molto compresso. E dico la mia anche su questi tornei da 12 giorni: preferivo i vecchi Masters 1000. Certo, gli incassi così sono diversi, lo capisco, ma una finale di Toronto al giovedì e quella di Cincinnati al lunedì finiscono per destabilizzare un po’".



In che percentuale la colpa è dei giocatori? Come suggerito da Bertolucci su X.

"A prescindere dal ranking, non si è mai esentati di vedere come va il circuito. Come ha ricordato Paolo, nel 1973 scioperarono e non giocarono Wimbledon, mica Cincinnati: lo fecero per mettere sul tavolo i propri diritti. Se ci si lamenta e poi non si fa nulla, si è destinati ad andare avanti così. I giocatori dovrebbero riunirsi e discuterne, perché credo sia arrivato il momento di cambiare un po’ di cose".



Ha l’impressione che questo sia frutto anche della minor condivisione di tempo tra tennisti e di un approccio individualista?

"Mi viene l’orticaria quando devo dire frasi come “ai miei tempi”, ma nella realtà dei fatti è così. Quando giocavo c’era un confronto maggiore nello spogliatoio. Adesso tra i giocatori c’è molta stima, ma c’è meno coesione. Sono venuti a mancare i rapporti che vanno fuori dal campo, forse anche perché ci sono tanti interessi in gioco".

Tornando a Sinner, come arriverà al giorno d’esordio?

"I primi due turni sono quelli da tenere d’occhio, perché c’è una fase di adattamento ai campi. Bisogna vedere come entrerà in campo in quei match e poi sarà più facile farsi un’idea".



Qualche incognita c’è anche sullo US Open di Musetti.

"L’ho commentato in doppio e credo che potrebbe giocarlo un po’ di più. Su questa superficie lo aiuterebbe tantissimo a stare più avanti, essere più aggressivo e lasciare andare i colpi. In coppia con Sonego rispondeva e serviva benissimo, quindi nel suo DNA ce l’ha. Nella testa però deve convincersi di poter essere competitivo anche su questi campi qui".



Paolini, al netto di qualche settimana no, continua a confermare che la sua è una crescita organica.

"Tutto ciò che fa Jasmine non è casuale. Furlan ha fatto un lavoro straordinario, credendoci molto presto, e insieme sono arrivati lontano. Lei deve stare al meglio fisicamente: quest’anno forse ha pagato il poco tempo di riposo dopo la Billie Jean King Cup, in più con un problema al ginocchio. Se non è al massimo sul piano fisico, tutto il suo tennis ne risente, questo sì. Le sue qualità – variazioni di ritmo, visione di gioco, copertura del campo – sono tutte legate a una condizione che deve restare sempre eccellente. E poi ricordiamo che divide le energie tra singolo e doppio, in futuro forse dovrà centellinare le presenze".