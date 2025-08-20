Paolini-Errani, la coppia vince sempre: ora Sara è pronta ad allenare Jasmine per stupire ancora

Insieme nel doppio hanno fatto grande l'Italia sia a Roma che a Parigi. E oggi la coppia Paolini-Errani è pronta a stupire ancora e non solo quando le racchette si incrociano insieme in campo. A Cincinnati infatti Sara ha fatto da allenatrice a Jasmine e i risultati si sono visti. Un nuovo ruolo da parte della tennista più esperta che va a coprire il buco lasciato da Renzo Furlan che dopo 10 anni non è più l'allenatore della Paolini.

