Alcaraz, dall’abbraccio in campo a Sinner al festeggiamento sfrenato a Cincinnati: bufera sui social

ROMA - La rivalità sportiva tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz regala spettacolo in campo ma accende anche i rispettivi tifosi sui social , dove nelle ultime ore è finito n ella bufera il 22enne spagnolo che ha strappato all'azzurro il titolo del Masters 1000 di Cincinnati, 'approfittando' del ritiro del numero uno del ranking per un malore accusato durante la finale e in attesa di una possibile rivincita negli imminenti Us Open .

Alcaraz, bufera social dopo la vittoria su Sinner a Cincinnati

E se l'abbraccio di Alcaraz a Sinner in quel momento difficile per Jannik (così come la dedica scritta sull'obiettivo della telecamera a fine match) era stato apprezzato anche dai tifosi del secondo, nelle ore successive 'Carlitos' è stato aspramente criticato per il modo in cui ha festeggiato il successo nel torneo dell'Ohio. Presto virali sono diventate infatti le immagini del numero 2 del mondo in giro per il centro sportivo di Cincinnati a bordo di una piccola auto scoperta, cantando in compagnia del suo team e con il trofeo tra le mani. Immagini che hanno diviso tifosi e appassionati: da una parte c'è chi difende lo spagnolo ("Quindi Jannik non doveva festeggiare Wimbledon?" oppure "Alcaraz è uno splendido ragazzo. Imparate da Sinner. Fair play" ), dall'altra chi non gli risparmia critiche: "Qualcuno nel suo team non poteva suggerirgli qualcosa di un po' più 'sobrio'? Poi facciano un po' come vogliono, la classe non si compra al mercato".