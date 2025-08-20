Sinner, le prossime tappe agli Us Open: dal sorteggio del tabellone al ritorno in campo, tutte le date

Difendere il titolo conquistato nel Masters 1000 di Cincinnati lo scorso anno sembrava un obiettivo alla portata per Jannik Sinner, invece un malessere gliel'ha impedito. Il numero uno al mondo è stato costretto al ritiro nella finale contro Carlos Alcaraz, dopo 23 minuti e sul punteggio di 0-5, e non ha potuto contendere al rivale la vittoria. Sicuramente c'è tanta amarezza, tuttavia il lato positivo è che un problema del genere sia arrivati prima e non durante lo US Open. A breve, in quel di New York, scatterà infatti il quarto Slam stagionale, vero obiettivo dell'azzurro, determinato a confermarsi campione e a conservare la vetta del ranking ATP. Mancano ancora diversi giorni all'inizio del torneo, tuttavia si preannuncia una settimana piuttosto intensa per Sinner, determinato a recuperare per arrivare al meglio a Flushing Meadows. Ecco le prossime tappe dell'azzurro.