Sinner, le prossime tappe agli Us Open: dal sorteggio del tabellone al ritorno in campo, tutte le date

Obiettivo New York per il numero uno al mondo dopo il ritiro nella finale di Cincinnati: ecco i suoi impegni alla vigilia del quarto Slam stagionale
2 min

Difendere il titolo conquistato nel Masters 1000 di Cincinnati lo scorso anno sembrava un obiettivo alla portata per Jannik Sinner, invece un malessere gliel'ha impedito. Il numero uno al mondo è stato costretto al ritiro nella finale contro Carlos Alcaraz, dopo 23 minuti e sul punteggio di 0-5, e non ha potuto contendere al rivale la vittoria. Sicuramente c'è tanta amarezza, tuttavia il lato positivo è che un problema del genere sia arrivati prima e non durante lo US Open. A breve, in quel di New York, scatterà infatti il quarto Slam stagionale, vero obiettivo dell'azzurro, determinato a confermarsi campione e a conservare la vetta del ranking ATP. Mancano ancora diversi giorni all'inizio del torneo, tuttavia si preannuncia una settimana piuttosto intensa per Sinner, determinato a recuperare per arrivare al meglio a Flushing Meadows. Ecco le prossime tappe dell'azzurro.

Sinner, tutte le date

La settimana entrerà nel vivo giovedì 21 agosto con il sorteggio dei tabelloni. A partire dalle ore 18:00 italiane, Jannik Sinner scoprirà quali saranno gli avversari sul suo cammino a New York. La priorità dell'azzurro è quella di recuperare fisicamente, così da ritrovare la forma migliore in vista del torneo. Tuttavia, oltre agli allenamenti, è atteso anche da qualche impegno extra-campo. Ad esempio, nella giornata di venerdì 22 agosto sarà chiamato a presenziare a un evento con uno sponsor insieme a Sophia Loren. A quel punto nella sua testa ci sarà solo lo US Open, che scatterà domenica 24 agosto. Ancora da definire la data del suo debutto, prevista comunque tra lunedì 25 e martedì 26 agosto, anche a seconda del lato di tabellone in cui verrà sorteggiato.

