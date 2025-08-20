Sinner in giro per Manhattan: dimenticata Cincinnati, è già iniziata la missione Us Open

Jannik Sinner non ha preso parte al doppio misto dello US Open , dove avrebbe dovuto fare coppia con Katerina Siniakova, tuttavia è arrivato a New York . La conferma arriva da un video che gira sui social in cui il numero uno al mondo viene ripreso di spalle mentre passeggia per le strade di Manhattan. Al suo fianco ci sono Umberto Ferrara, preparatore atletico, e Nicolò Inserra, amico e sparring partner la scorsa settimana a Cincinnati. Proprio quanto accaduto in Ohio fa ormai parte del passato per Sinner , determinato a lasciarsi alle spalle lo sfortunato ritiro nella finale contro Carlos Alcaraz , che gli ha anche impedito di difendere il titolo. Nella mente dell'azzurro c'è esclusivamente lo US Open , dove tra pochi giorni sarà protagonista.

La missione New York è cominciata

La delusione per l'epilogo del Masters 1000 di Cincinnati è tanta, ma un campione del calibro di Jannik non avrà problemi a lasciarsela alle spalle. Uno dei punti di forza dell'azzurro è sempre stato infatti la mentalità ed è certo che al momento il suo pensiero sia rivolto soltanto allo US Open, quarto e ultimo Slam della stagione. Anche stavolta Sinner si presenta ai nastri di partenza in qualità di detentore del titolo e, nonostante il mancato trionfo in Ohio, sarà proprio lui il favorito numero uno per la vittoria. Il torneo scatterà domenica 24 agosto, tuttavia entrerà nel vivo già con il sorteggio dei tabelloni, programmato per giovedì 21 alle ore 18:00 italiane. Da parecchio tempo a questo parte Sinner ha dimostrato di non dover essere lui a preoccuparsi degli avversari bensì il contrario, tuttavia avere un tabellone favorevole può essere importante, anche per non sprecare troppe energie fin dai primi turni.