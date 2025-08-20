Roddick e l'"errore" di Alcaraz nel consolare Sinner: "Vattene, stagli lontano!"

La resa e lo sconforto, l'abbraccio e la solidarietà. La finale di Cincinnati tra Sinner e Alcaraz è durata pochissimo (23 minuti) ma ha mostrato - di nuovo - il grande rispetto tra Jannik e Carlos al di là della rivalità sportiva. Le immagini dello spagnolo che consola e abbraccia l'azzurro hanno emozionato i tifosi e fatto il giro del mondo, oltre che del web, ma hanno anche creato qualche polemica. Per esempio, l'ex tennista Andy Roddick , durante il suo podcast "Served with Andy Roddick", ha criticato quel gesto così umano e spontaneo di Alcaraz che, incredulo per la vittoria-lampo e per il malore accusato da Sinner, si è ritrovato campione dopo appena una manciata di minuti ma senza la soddisfazione del confronto sul campo.

Roddick: "L'abbraccio di Alcaraz a Sinner è stato un errore"

"L'unico errore commesso da Carlos in tutta la settimana è stata la sua vicinanza a Sinner una volta saputo che non stava bene", queste le parole di Roddick, secondo il quale lo spagnolo avrebbe commesso una leggerezza e non avrebbe dovuto abbracciare Jannik per evitare un contagio prima degli Us Open. "Se fossi stato l'allenatore di Alcaraz, gli avrei detto: 'Vattene! Non avvicinarti a lui, non controllare se sta bene. Evita la foto. Non avvicinarti a lui. Carlos, stai lontano da lui se sta male!'", ha spiegato Roddick. Che poi ha concluso con un augurio per Sinner: "Spero che sia in salute per gli US Open. Se ha un virus che dura quattro o cinque giorni... Non vorrei dirlo, ma sarà molto difficile per lui prepararsi fisicamente".