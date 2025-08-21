Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sorteggio Us Open oggi: orario e dove vederlo in tv e in streaming

Tutto pronto per la cerimonia che darà il via al quarto torneo del Grande Slam stagionale. Attesa per il ritorno di Jannik Sinner
Sorteggio Us Open oggi: orario e dove vederlo in tv e in streaming© EPA

Tutto pronto per i sorteggi degli Us Open, quarto e ultimo torneo del Grande Slam. Grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner, dopo il malore che lo ha costretto al forfait nella finale di Cincinnati (vinta poi da Carlos Alcaraz). Oggi sono in programma i sorteggi, che delineeranno il tabellone principale.

Us Open, gli italiani in gara

Tra gli azzurri che prenderanno il via agli Us Open ci saranno Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre nel tabellone femminile è sicura la presenza di Jasmine Paolini, finalista a Cincinnati. Dalle qualificazioni potrebbero arrivare altri azzurri, come  Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Tra le donne, attesa per la possibile presenza di Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Sorteggio Us Open, dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio degli Us Open partirà intorno alle ore 18 italiane. Non ci sarà copertura televisiva: l'evento sarà visibile solo in streaming sul canale YouTube US Open, quello ufficiale dello Slam americano.

Us Open, il possibile tabellone di Jannik Sinner

Jannik Sinner, numero uno al mondo, non affronterà teste di serie nei primi due turni. A partire dal terzo, potrebbe invece incrociare il proprio destino con uno dei tennisti che occuopano una posizione dalla 25 alla 32 del seeding: uno tra Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Alex Michelsen, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima, Gabriel Diallo e l'altro azzurro Luciano Darderi.

