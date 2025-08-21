Sorteggio Us Open oggi: orario e dove vederlo in tv e in streaming

Tutto pronto per i sorteggi degli Us Open, quarto e ultimo torneo del Grande Slam. Grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner, dopo il malore che lo ha costretto al forfait nella finale di Cincinnati (vinta poi da Carlos Alcaraz). Oggi sono in programma i sorteggi, che delineeranno il tabellone principale.

Us Open, gli italiani in gara

Tra gli azzurri che prenderanno il via agli Us Open ci saranno Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre nel tabellone femminile è sicura la presenza di Jasmine Paolini, finalista a Cincinnati. Dalle qualificazioni potrebbero arrivare altri azzurri, come Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Tra le donne, attesa per la possibile presenza di Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.