Sinner-Kopriva, primo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vedrla in tv

Jannik Sinner prepara il ritorno in campo dopo il malessere accusato nella finale del Masters 1000 di Cincinnati che lo ha costretto al ritiro nella sfida con Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo è arrivato a New York dove ha già iniziato gli allenamenti in vista degli US Open: l'obiettivo è quello di riconfermarsi campione e di difendere il primo posto nel ranking Atp. La sua corsa inizierà contro il ceco, numero 87 del mondo, Vit Kopriva.
Sinner-Kopriva, quando si gioca il match
La sfida tra Sinner e Kopriva, valida per il primo turno degli US Open, si giocherà tra domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 agosto sull'Arthur Ashe Stadium con orario ancora da definire.
I precedenti tra Sinner e Kopriva
Tra i due giocatori non ci sono precedenti.
Dove vedere il match in diretta tv
Tutte le partite dello US Open saranno trasmesse in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.