Sinner-Kopriva, primo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vedrla in tv

Jannik Sinner prepara il ritorno in campo dopo il malessere accusato nella finale del Masters 1000 di Cincinnati che lo ha costretto al ritiro nella sfida con Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo è arrivato a New York dove ha già iniziato gli allenamenti in vista degli US Open: l'obiettivo è quello di riconfermarsi campione e di difendere il primo posto nel ranking Atp. La sua corsa inizierà contro il ceco, numero 87 del mondo, Vit Kopriva.