Sinner, l'abbraccio con Alcaraz e il saluto a Djokovic: come è andato il primo test in vista dell'esordio agli US Open

Abbracci, tanti sorrisi e un buon umore ritrovato. Nella giornata di oggi Jannik Sinner è tornato in campo dopo il ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati per un malessere che aveva preoccupato tutti alla vigilia dell'ultimo Slam della stagione, dove l'azzurro dovrà difendere non solo il titolo conquistato lo scorso anno ma anche il primato nella classifica Atp. Il numero uno al mondo si è allenato sull' Arthur Ashe Stadium alle ore 18 con l'argentino Francisco Comesana , ancora con il suo fido manicotto (ormai immancabile dopo la sfida con Grigor Dimitrov a Wimbledon) seguito dallo sguardo attento di Darren Cahill e Simone Vagnozzi, apparsi sollevati dalla forma ritrovata dal campione altoatesino.

Sinner, l'abbraccio con Alcaraz e il saluto a Djokovic

Sinner è entrato in campo sul Centrale di Flushing Meadows subito dopo la fine dell'allenamento tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Con lo spagnolo non è mancato un bell'abbraccio dopo il triste epilogo della finale di Cincinnati di qualche giorno fa. Al termine della sessione con Comesana, dopo la foto di gruppo, il numero uno al mondo ha incrociato anche Novak Djokovic e Alexander Zverev, con i quali ha scambiato saluti affettuosi.