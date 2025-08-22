Us Open, il sorteggio lo vince Sinner. Quante insidie sul percorso di Alcaraz

Sorteggio morbido per Sinner, corsa a ostacoli per Alcaraz. Ovviamente poco visto che il livello dei due tennisti oggi è largamente superiore alla concorrenza, ma se il buongiorno si vede dal mattino diciamo che per Jannik questi Us Open sono iniziati con un bel sole. I sorteggi nel tabellone del torneo americano che può valere la testa della classifica Atp, infatti, ha regalato all'azzurro un esordio soft contro il n°89 al mondo Vit Kopriva. Il peggio sembra evitato con