Sale l'attesa per l'inizio degli US Open, l'ultimo Slam della stagione che prenderà il via domenica 24 agosto sul cemento di Flushing Meadows a New York. Aspettando l'esordio di Jannik Sinner, che inizierà la sua corsa alla difesa del titolo contro il ceco numero 87 del mondo Vit Kopriva, è stato pubblicato il programma dell'Arthur Ashe Stadium e del Louis Armstrong Stadium, i due campi principali, del day 1 dell'edizione 2025 del Major newyorkese. Tra i match più attesi, l'esordio di Novak Djokovic, che affronterà lo statunitense Learner Tien, e quello di Ben Shelton, che se la vedrà con un qualificato.