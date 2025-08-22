Sale l'attesa per l'inizio degli US Open, l'ultimo Slam della stagione che prenderà il via domenica 24 agosto sul cemento di Flushing Meadows a New York. Aspettando l'esordio di Jannik Sinner, che inizierà la sua corsa alla difesa del titolo contro il ceco numero 87 del mondo Vit Kopriva, è stato pubblicato il programma dell'Arthur Ashe Stadium e del Louis Armstrong Stadium, i due campi principali, del day 1 dell'edizione 2025 del Major newyorkese. Tra i match più attesi, l'esordio di Novak Djokovic, che affronterà lo statunitense Learner Tien, e quello di Ben Shelton, che se la vedrà con un qualificato.
US Open, in campo anche Paolini nel day 1
Ad aprire il programma dell'Arthur Ashe a partire dalle 18 italiane sarà Shelton, che affronterà un qualificato. Sullo stesso campo, non prima dell'una di notte, Djokovic affronterà Tien. Sul Louis Armstrong occhi puntati sul derby tra Taylor Fritz e Emilio Nava, che precederà il debutto di Jasmine Paolini, che non prima dell'una di notte affronterà una qualificata.