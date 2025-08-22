Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Kyrgios, calvario senza fine: salta anche gli US Open!

Il tennista australiano ha disputato quattro partite nel 2025 riuscendo a conquistare una sola vittoria al primo turno del Masters 1000 di Miami
Kyrgios, calvario senza fine: salta anche gli US Open!
Non sembra avere fine il calvario per Nick Kyrgios. Il tennista australiano, che era arrivato a New York con l'obiettivo di prendere parte all'ultimo Slam della stagione, ha infatti deciso di ritirarsi dagli US Open a causa dei problemi fisici che non gli permettono di competere a buoni livelli. Il finalista di Wimbledon 2022 sarà rimpiazzato nel tabellone principale da un lucky loser.

 

Kyrgios, slitta ancora il rientro

Il dato per Kyrgios si fa sempre più preoccupante: l'australiano ha infatti partecipato solamente ad uno degli ultimi dodici Slam. Il tentativo di rientro c'era stato agli Australian Open di quest'anno con la sconfitta subita al primo turno per mano di Jacob Fearnley. Nel 2025 è poi arrivato il ritiro nella sfida di primo turno ad Indian Wells contro Botic Van de Zandschulp e l'unico successo firmato all'esordio a Miami contro Mackenzie McDonald prima dell'eliminazione contro Karen Khachanov.

