Kyrgios, calvario senza fine: salta anche gli US Open!

Non sembra avere fine il calvario per Nick Kyrgios. Il tennista australiano, che era arrivato a New York con l'obiettivo di prendere parte all'ultimo Slam della stagione, ha infatti deciso di ritirarsi dagli US Open a causa dei problemi fisici che non gli permettono di competere a buoni livelli. Il finalista di Wimbledon 2022 sarà rimpiazzato nel tabellone principale da un lucky loser.