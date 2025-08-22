Sinner fenomeno anche a ping pong: la partita con Osaka fa ridere tutti a New York

Jannik Sinner ha finalmente ritrovato il sorriso. Il numero uno al mondo è tornato ad allenarsi in vista dell'esordio agli US Open , che lo vedrà impegnato contro il ceco Vit Kopriva , dopo il problema accusato nella finale del Masters 1000 di Cincinnati che lo aveva costretto a ritirarsi dopo appena 23 minuti di gioco nella sfida con Carlos Alcaraz . Non solo allenamenti nel programma di avvicinamento al primo turno dello Slam newyorkese per il fuoriclasse azzurro, che ha partecipato a un evento organizzato da Nike, in cui si è cimentato in una divertente partita a ping pong con la collega giapponese Naomi Osaka .

Sinner fenomeno anche a ping pong

E come poteva chiudersi la sfida se non con una vittoria di Sinner, che ha dimostrato tutta la sua classe anche a ping pong. Il campione altoatesino si è divertito disputando e vincendo un match contro Osaka che ha attirato l'attenzione dei tanti presenti all'evento Nike. Alla fine del match, Sinner si è lasciato andare anche ad un balletto e tra sorrisi e battute si è complimentato con l'avversaria augurandole buona fortuna in vista degli US Open. Il numero uno al mondo ha poi commentato sui social: "Una grande serata al Petit Slam. Grazie per avermi ospitato".