Sinner fenomeno anche a ping pong: la partita con Osaka fa ridere tutti a New York

Jannik Sinner ha finalmente ritrovato il sorriso. Il numero uno al mondo è tornato ad allenarsi in vista dell'esordio agli US Open, che lo vedrà impegnato contro il ceco Vit Kopriva, dopo il problema accusato nella finale del Masters 1000 di Cincinnati che lo aveva costretto a ritirarsi dopo appena 23 minuti di gioco nella sfida con Carlos Alcaraz. Non solo allenamenti nel programma di avvicinamento al primo turno dello Slam newyorkese per il fuoriclasse azzurro, che ha partecipato a un evento organizzato da Nike, in cui si è cimentato in una divertente partita a ping pong con la collega giapponese Naomi Osaka.
Sinner fenomeno anche a ping pong
E come poteva chiudersi la sfida se non con una vittoria di Sinner, che ha dimostrato tutta la sua classe anche a ping pong. Il campione altoatesino si è divertito disputando e vincendo un match contro Osaka che ha attirato l'attenzione dei tanti presenti all'evento Nike. Alla fine del match, Sinner si è lasciato andare anche ad un balletto e tra sorrisi e battute si è complimentato con l'avversaria augurandole buona fortuna in vista degli US Open. Il numero uno al mondo ha poi commentato sui social: "Una grande serata al Petit Slam. Grazie per avermi ospitato".