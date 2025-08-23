Djokovic svela perché ha saltato Cincinnati e critica il calendario: "Sembra di giocare 12 Slam all'anno"

Ha fornito tanti spunti interessanti Novak Djokovic in occasione della sua conferenza stampa a pochi giorni dall'inizio dello US Open, quarto e ultimo Slam dell'anno. Nel 2025 la stampa non ha avuto molte occasioni di parlare col serbo, il quale ha disputato pochissimi tornei, perciò c'era grande attesa per le sue parole. Quello che ha parlato è stato un Djokovic che ha giocato a carte scoperte, rispondendo in tutta onestà alle domande e non risparmiando critiche neppure nei confronti dell'ATP. In particolare, Nole ha espresso il suo disappunto verso il nuovo format dei Masters 1000: "A essere sincero questi tornei di due settimane non piacciono. Sono troppo lunghi per me e, a pensarci bene, è come se avessimo 12 Slam all'anno. Voglio dire, i quattro Major durano due settimane ma ora anche i Masters 1000 durano quasi due settimane. Mi piacerebbe giocare di più negli altri tornei, tuttavia - come ho già detto - mi concentro soprattutto sugli Slam".