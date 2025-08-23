Tennis, Badosa in campo con Ronaldo il Fenomeno: "Un piacere giocare con te"

Gli occhi del mondo del tennis sono puntati sugli Stati Uniti e in particolare su New York per lo US Open , quarto e ultimo Slam della stagione. Tuttavia non è passato inosservato quanto accaduto a Dubai , dove si è verificato un crossover tra il mondo del calcio e quello del tennis. A scendere in campo per fare due palleggi sono stati infatti Paula Badosa , giocatrice spagnola, e Ronaldo il Fenomeno , leggenda del calcio. Badosa non ha potuto prendere parte all'evento di scena a Flushing Meadows a causa di un infortunio, ma ha avuto modo di sorridere comunque in virtù dell'opportunità di condividere il campo con l'ex calciatore brasiliano. I due si sono ritrovati negli Emirati Arabi Uniti - dove la tennista iberica fa base - e con loro c'era anche Khalfan Juma Bellhoul, CEO della Dubai Future Foundation.

Ronaldo, che scambi con Badosa

Come si evince dal video pubblicato sui social da Badosa, Ronaldo il Fenomeno se la cava piuttosto bene a tennis. Ovviamente non ha una tenuta fisica paragonabile a quella degli atleti che calcano i palcoscenici più prestigiosi del mondo, tuttavia ha un braccio niente male e riesce a giocare colpi piuttosto profondi. Più a suo agio con il dritto che con il rovescio (a una mano), è riuscito a palleggiare da fondo campo con la giocatrice spagnola. "Un piacere giocare con te. Grande Ronaldo" ha scritto sui social Badosa, per poi pubblicare una foto in cui sorride al fianco dell'ex attaccante di Inter e Milan. Per l'occasione, Ronaldo ha regalato a Paula una maglia del Brasile autografata.

La passione per il tennis di Ronaldo

A dir la verità non è una sorpresa che il Fenomeno sia un grande appassionato di tennis. Basti pensare che lo scorso anno fece una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti di questo sport: "Preferisco il tennis al calcio attualmente. Non riesco a guardare le partite di calcio perché sono troppo noiose, mentre riesco a restare cinque ore davanti alla tv per un incontro di tennis". A questo punto non è da escludere che la prossima volta Ronaldo e Badosa possano incontrarsi in uno stadio, magari con la spagnola in campo e il brasiliano sugli spalti.