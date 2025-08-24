Us Open, dai Lego all’amore: è un Sinner mai visto alla vigilia dello slam americano

Ricordate lo Jannik Sinner triste, quasi depresso, che veniva consolato dall’amico e rivale, Carlos Alcaraz, dopo Cincinnati? Dimenticatelo. Come sempre ha fatto nella sua carriera ha messo alle spalle le delusioni per ripartire e ambire all’obiettivo più grande. Questa volta significa vincere gli Us Open, confermando così il titolo già portato a casa lo scorso anno in finale contro Taylor Fritz. E dopo due giorni di riposo per colpa del virus che lo ha messo